Администрация Нижнего Тагила планирует пустить с молотка общественную баню на Вагонке

Общая площадь банно-прачечного комплекса, расположенного по адресу ул. Ильича, 49, составляет 4 541 кв. метр вместе с земельным участком. Администрация города планирует выручить с продажи бани не менее 20 815 208 рублей.

Многие тагильчане, особенно из тех, кто живёт в своевременных благоустроенных домах, могут задаваться вопросом - «зачем вообще нужна эта баня и почему её до сих пор не продали?».

TagilCity.ru напоминает о том, что баня находится рядом с обширным частным сектором близ микрорайона Старая Вагонка. Кроме того, что не у всех жителей частного сектора есть собственная баня и горячая вода, необходимо также отметить, что париться по выходным или праздникам – является традицией для многих тагильчан.

Без сомнения, грядущие перемены и возможное перепрофилирование бани внесут перемены в сложившийся у них уклад жизни.

Продать баню с аукциона Администрация Нижнего Тагила планирует до 1 марта 2017 года. О том, как будет развиваться ситуация в дальнейшем, читайте на страницах портала TagilCity.ru.