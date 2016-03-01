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Четвероклассника из Нижнего Тагила, ставшего жертвой аферы врачей из Екатеринбурга, положили лечиться в московскую больницу
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Четвероклассника из Нижнего Тагила, ставшего жертвой аферы врачей из Екатеринбурга, положили лечиться в московскую больницу

1 марта 2016, 19:50Здоровье и экологияДенис Таратонов
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