Четвероклассника из Нижнего Тагила, ставшего жертвой аферы врачей из Екатеринбурга, положили лечиться в московскую больницу
1 марта 2016, 19:50Здоровье и экологияДенис Таратонов
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В октябре прошло года общественность всколыхнула история о том, как врачи из Екатеринбурга специально «растили» болезнь у десятилетнего Артема Михеева — четвероклассника из Нижнего Тагила. Это делалось для того, чтобы родители начали сбор денег для благотворительного фонда, который обещал устроить мальчику лечение за границей. Оказалось, что это был обман и дорогую операцию можно провести в Москве совершенно бесплатно.
Сюжеты: Екатеринбург, Нижний Тагил
Сейчас Артему уже 11 лет, и сегодня он прилетел в Москву, чтобы, наконец, вылечить своё правое колено. Лечение будет проводиться в Российской детской клинической больнице, пишет АН «Между строк». В первую очередь врачам предстоит провести обследование колена и определиться с окончательным диагнозом.
Напомним, екатеринбургские медики утверждали, что российская медицина не может вылечить коленный сустав Артема. Поэтому рекомендовалось ехать лечиться в Италию. Для лечения требовалось 18500 евро. В итоге эта афера раскрылась, и Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении недобросовестных медиков.
Похоже, что для семьи из Нижнего Тагила самое худшее уже позади и Артему вскоре вылечат его колено.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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