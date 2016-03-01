Четвероклассника из Нижнего Тагила, ставшего жертвой аферы врачей из Екатеринбурга, положили лечиться в московскую больницу

Сейчас Артему уже 11 лет, и сегодня он прилетел в Москву, чтобы, наконец, вылечить своё правое колено. Лечение будет проводиться в Российской детской клинической больнице, пишет АН «Между строк». В первую очередь врачам предстоит провести обследование колена и определиться с окончательным диагнозом.

Напомним, екатеринбургские медики утверждали, что российская медицина не может вылечить коленный сустав Артема. Поэтому рекомендовалось ехать лечиться в Италию. Для лечения требовалось 18500 евро. В итоге эта афера раскрылась, и Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении недобросовестных медиков.

Похоже, что для семьи из Нижнего Тагила самое худшее уже позади и Артему вскоре вылечат его колено.