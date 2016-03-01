Свердловчане стали меньше болеть гриппом и ОРВИ
1 марта 2016, 09:55Здоровье и экологияТимофей Данилов
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По заявлению Роспотребнадзора, в области наблюдается благоприятная эпидемическая обстановка.
Пик активности вируса пришелся на середину зимы. Сейчас жители Свердловской области заболевают гриппом и ОРВИ, но существенно реже. С 22 по 28 февраля заразилось около 20 тысяч свердловчан, у 600 человек болезнь перешла в пневмонию.
Сейчас в области 5 школ частично находятся на карантине – образовательный процесс приостановлен в 13 классах. Малыши из 39-ти групп все еще не ходят в детские сады. Также на карантине находится 1 группа ПТУ.
Хочется верить, что с приходом долгожданной весны эпидемическая обстановка в области, как минимум, останется на прежнем уровне.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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