Свердловчане стали меньше болеть гриппом и ОРВИ

Пик активности вируса пришелся на середину зимы. Сейчас жители Свердловской области заболевают гриппом и ОРВИ, но существенно реже. С 22 по 28 февраля заразилось около 20 тысяч свердловчан, у 600 человек болезнь перешла в пневмонию.

Сейчас в области 5 школ частично находятся на карантине – образовательный процесс приостановлен в 13 классах. Малыши из 39-ти групп все еще не ходят в детские сады. Также на карантине находится 1 группа ПТУ.

Хочется верить, что с приходом долгожданной весны эпидемическая обстановка в области, как минимум, останется на прежнем уровне.