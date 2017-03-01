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Ели желтеют на набережной Нижнего Тагила: виноваты вредные осадки или холода? (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ели желтеют на набережной Нижнего Тагила: виноваты вредные осадки или холода? (ФОТО)

1 марта 2017, 16:50Здоровье и экологияДенис Таратонов
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