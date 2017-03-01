Не реагирующие на антибиотики бактерии стремительно распространяются по России

Как сообщает газета «Известия», уже в 15 городах РФ выявлены случаи обнаружения бактерий, которые не реагируют на антибиотики. С 2011 года их число стремительно возрастает.

Медики настаивают на том, что принятие срочных мер могут помочь предотвращению массового заражения населения такими микробами. Врачи отмечают: если не начать действовать сейчас, в будущем – лет через 10-15 – человек может погибнуть из-за обычного прыща, так как еще не изобретен такой антибиотик, который действует одинаково на все виды бактерий.

В настоящее время в России выявлено 12 видов бактерий, устойчивых к самым мощным антибиотикам. В мире ежегодно погибает 700 000 человек от таких микробов. Если ситуация останется такой же, как сейчас, то это число к 2050 году возрастет до 10 миллионов.