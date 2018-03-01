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Новости Нижнего Тагила

Число больных астмой в Свердловской области увеличилось в 1,5 раза за 12 лет

1 марта 2018, 06:05Добавить новость
Екатеринбург,здоровье,Нижний Тагил,Свердловская область,экология,астма,минздрав,исследование
Количество жителей Свердловской области, страдающих бронхиальной астмой, выросло в более чем 1,5 раза за 12 лет.

Исследования случаев заболевания бронхиальной астмой ведутся на территории Свердловской области с 2000 года один раз в 5 лет. Согласно данным последнего исследования, за 12 лет количество заболевших астмой жителей Свердловской области выросло более чем в 1,5 раза.

По информации «ТАСС», причиной увеличения числа больных является влияние экологии и генетика. Неблагоприятная экологическая обстановка вызывает раздражение дыхательных путей, что позволяет аллергену легче достигать своей цели. Если заболевший человек женится на здоровом, то вероятность рождения ребёнка с астмой составит 50%. Если же оба родителя окажутся больными, то вероятность вырастет до 75%.

Следующие данные по заболеваемости бронхиальной астмой будут доступны только в 2019 году, сообщают специалисты Минздрава Свердловской области.

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