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Число больных астмой в Свердловской области увеличилось в 1,5 раза за 12 лет
Сюжеты:
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Число больных астмой в Свердловской области увеличилось в 1,5 раза за 12 лет

1 марта, 06:05Здоровье и экология
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