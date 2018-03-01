Тестирование на наркотики и алкоголь введут на российских предприятиях

Опыт подобного тестирования уже получен на одном из металлургических заводов. Профилактические мероприятия по выявлению потребителей алкоголя и наркотиков будут вводить в трудовых коллективах России.

Главный внештатный специалист-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн сообщил, что тестирование было проведено на одном из металлургических комбинатов и на нескольких предприятиях. Сейчас есть идея включить пункты по профилактике алкоголизма и курения в коллективные договоры на каждом предприятии, тогда сотрудника не будут увольнять, если он лечится от зависимости.





Потери в ВВП России составляют до 5% из-за наркотиков и алкоголя. Однако, подчеркнул нарколог, снижения наркомании не добиться повышением уровня жизни, для этого необходима хорошая национальная идея, пишут Iz.ru.