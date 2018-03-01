Прививки от ветрянки и ротавируса могут включить в список обязательных в РФ
1 марта, 13:05Здоровье и экология
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На совещании Координационного совета по проведению Десятилетия детства, которое состоялось 28 февраля, вице-премьер Ольга Голодец предложила включить в национальный календарь прививок прививки от ветрянки и ротавируса.
Вице-премьер сообщила, что из-за ветрянки закрываются на карантин целые группы в детских садах России, и предложила дополнить перечень прививок для детей, включающий вакцинацию от 13 инфекций, прививками от ветрянки, а также ротавируса.
Ранее о решении расширения перечня прививок с 2020 года сообщал и замглавы Минздрава Сергей Краевой.
Голодец также подчеркнула важность обогащения рациона школьников витаминами, сообщает «ТАСС».
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