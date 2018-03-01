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Новости Нижнего Тагила

Прививки от ветрянки и ротавируса могут включить в список обязательных в РФ

1 марта 2018, 13:05Добавить новость
дети,здоровье,медицина,прививки,минздрав,ротавирус,ветрянка
На совещании Координационного совета по проведению Десятилетия детства, которое состоялось 28 февраля, вице-премьер Ольга Голодец предложила включить в национальный календарь прививок прививки от ветрянки и ротавируса.

Вице-премьер сообщила, что из-за ветрянки закрываются на карантин целые группы в детских садах России, и предложила дополнить перечень прививок для детей, включающий вакцинацию от 13 инфекций, прививками от ветрянки, а также ротавируса.

Ранее о решении расширения перечня прививок с 2020 года сообщал и замглавы Минздрава Сергей Краевой.

Голодец также подчеркнула важность обогащения рациона школьников витаминами, сообщает «ТАСС».

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