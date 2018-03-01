Тестирование на наркотики и алкоголь введут на российских предприятиях

Главный внештатный специалист-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн сообщил, что тестирование было проведено на одном из металлургических комбинатов и на нескольких предприятиях. Сейчас есть идея включить пункты по профилактике алкоголизма и курения в коллективные договоры на каждом предприятии, тогда сотрудника не будут увольнять, если он лечится от зависимости.