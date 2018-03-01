Тестирование на наркотики и алкоголь введут на российских предприятиях
1 марта, 17:30Здоровье и экология
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Опыт подобного тестирования уже получен на одном из металлургических заводов. Профилактические мероприятия по выявлению потребителей алкоголя и наркотиков будут вводить в трудовых коллективах России.
Главный внештатный специалист-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн сообщил, что тестирование было проведено на одном из металлургических комбинатов и на нескольких предприятиях. Сейчас есть идея включить пункты по профилактике алкоголизма и курения в коллективные договоры на каждом предприятии, тогда сотрудника не будут увольнять, если он лечится от зависимости.
Потери в ВВП России составляют до 5% из-за наркотиков и алкоголя. Однако, подчеркнул нарколог, снижения наркомании не добиться повышением уровня жизни, для этого необходима хорошая национальная идея, пишут Iz.ru.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей