Владимир Путин озвучил планы по улучшению экологии Нижнего Тагила и других городов РФ

У нас в городах выпадает черный снег, люди из-за смога не видят солнца - как в Нижнем Тагиле и Челябинске, в некоторых населенных пунктах до сих пор воду подают по часам... Промышленность регулярно ссылается на трудности, однако с 2021 года все предприятия с высоким экологическим риском должны перейти на новые стандарты.

Экология Нижнего Тагила зависит от работы городских предприятий. В частности, существенное влияние на состояние воздуха в городе влияет деятельность ЕВРАЗ НТМК и Коксохима. «Переносов» в вопросах улучшения экологии страны больше не будет, заявил Владимир Путин.