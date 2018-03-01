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Новости Нижнего Тагила

Владимир Путин озвучил планы по улучшению экологии Нижнего Тагила и других городов РФ

1 марта 2018, 14:42Добавить новость
Нижний Тагил,Путин,экология,Евраз,НТМК,загрязнение атмосферы,воздух,коксохимпроизводство
Высокие стандарты экологической безопасности требуются России, заявил Владимир Путин 1 марта в своем традиционном послании федеральному собранию. 
У нас в городах выпадает черный снег, люди из-за смога не видят солнца - как в Нижнем Тагиле и Челябинске, в некоторых населенных пунктах до сих пор воду подают по часам... Промышленность регулярно ссылается на трудности, однако с 2021 года все предприятия с высоким экологическим риском должны перейти на новые стандарты. 

Экология Нижнего Тагила зависит от работы городских предприятий. В частности, существенное влияние на состояние воздуха в городе влияет деятельность ЕВРАЗ НТМК и Коксохима. «Переносов» в вопросах улучшения экологии страны больше не будет, заявил Владимир Путин. 

Нижний Тагил,Путин,экология,Евраз,НТМК,загрязнение атмосферы,воздух,коксохимпроизводство
 
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