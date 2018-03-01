Владимир Путин озвучил планы по улучшению экологии Нижнего Тагила и других городов РФ

Экология Нижнего Тагила зависит от работы городских предприятий. В частности, существенное влияние на состояние воздуха в городе влияет деятельность ЕВРАЗ НТМК и Коксохима. «Переносов» в вопросах улучшения экологии страны больше не будет, заявил Владимир Путин.