Снег, дождь и оттепель: какая погода ждет тагильчан в первые дни весны
Сегодня, 11:57Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В начале марта погода в Нижнем Тагиле, по информации Гисметео, продолжит оставаться по настоящему весенней — дневная температура воздуха будет подниматься выше нуля. При этом небо затянет облаками и пройдет снег с дождем.
Сюжеты: Нижний Тагил
В понедельник, 2 марта, днем столбик термометра поднимется до +1 градуса, ночью похолодает до -8 градусов. Переменная облачность, возможен снег. Ветер юго-западный 16 м/с.
3 марта дневная температура воздуха составит +2 градуса, ночью будет 0 градусов. Пасмурно, осадки в виде дождя со снегом. Ветер юго-западный 18 м/с.
4 марта днем будет +1 градус, ночью — до -3 градусов. Пасмурно, возможен снег. Ветер западный 13 м/с.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей