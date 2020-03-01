В Свердловской области из-за множества косуль увеличилась популяция волков
Сегодня, 13:17Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Свердловской области за последние 10 лет рекордно увеличилось поголовье косуль, лосей и кабанов, сообщает региональный Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира.
По данным специалистов, в свердловских лесах сейчас обитают 45,5 тысяч копытных животных и более 15 тысяч кабанов. Такое повышение их популяции привлекает волков. В поисках пищи хищники приходят в Свердловскую область из соседних регионов.
В связи с этим охотоведы вынуждены регулировать количество волков в области.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей