Губернатор Свердловской области Куйвашев ослабил коронавирусные ограничения

Губернатор Свердловской области Куйвашев ослабил коронавирусные ограничения

Сегодня, 19:05Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил об ослаблении коронавирусных ограничений в регионе.

Самоизоляция продлится до 15 марта для групп лиц с повышенным риском, сообщает департамент информационной политики.

Увеличен лимит посетителей — с 50% до 75% от вместимости площадки — при проведении культурно-массовых мероприятий (спектаклей, концертов, театральных представлений) на открытом воздухе. Увеличен лимит посетителей — также до 75% от вместимости зала — в театрах, кинотеатрах, концертных организациях, филармониях,сообщили в в департаменте информационной политики.

Указ об ослаблении коронавирусных ограничений уже опубликован на официальном сайте, он вступит в силу уже со второго марта.

Напомним, жители Свердловской области долгое время просили губернатора об смягчении ограничений, однако, добиться этого удалось только сейчас.

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