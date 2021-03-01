Губернатор Свердловской области Куйвашев ослабил коронавирусные ограничения

Увеличен лимит посетителей — с 50% до 75% от вместимости площадки — при проведении культурно-массовых мероприятий (спектаклей, концертов, театральных представлений) на открытом воздухе. Увеличен лимит посетителей — также до 75% от вместимости зала — в театрах, кинотеатрах, концертных организациях, филармониях,сообщили в в департаменте информационной политики.