Губернатор Свердловской области Куйвашев ослабил коронавирусные ограничения

Самоизоляция продлится до 15 марта для групп лиц с повышенным риском, сообщает департамент информационной политики.
Увеличен лимит посетителей — с 50% до 75% от вместимости площадки — при проведении культурно-массовых мероприятий (спектаклей, концертов, театральных представлений) на открытом воздухе. Увеличен лимит посетителей — также до 75% от вместимости зала — в театрах, кинотеатрах, концертных организациях, филармониях,сообщили в в департаменте информационной политики.
Указ об ослаблении коронавирусных ограничений уже опубликован на официальном сайте, он вступит в силу уже со второго марта.
Напомним, жители Свердловской области долгое время просили губернатора об смягчении ограничений, однако, добиться этого удалось только сейчас.