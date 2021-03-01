За сутки еще у 179 свердловчан подтвержден COVID-19

За сутки больше всего случаев подтверждено в Екатеринбурге. Число новых случаев в городе составляет 60 человек. Остальные заболевшие являются жителями Артинского, Асбестовского городских округов, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Берёзовского, Богдановича, Верхней Синячихи, Горноуральского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Камышлова, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Махнево, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижних Серёг, Новой Ляли, Первоуральска, Режа, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Среднеуральска, Сухого Лога, Тавдинского, Талицкого и Шалинского городских округов.
В общей сложности количество зараженных с начала пандемии составляет 77 869 человек.
Количество пациентов в тяжелом состоянии составляет 297 человек, из них 170 находятся в реанимации, в том числе 102 подключены к аппаратам ИВЛ. Еще у 1792 человек состояние расценивается как средней тяжести.
В России за последние сутки подтверждено 11 571 случай заражения. Всего с начала пандемии выявлено 4 257 650 заболевших.
В общей сложности количество выздоровевших составляет 70 845 человек.
По стране число вылечившихся увеличилось до 3 823 074, из них за сутки выписаны 11 277 человек.
В общей сложности скончавшихся насчитывается 2387 человек.
В России за сутки скончались 333 человек. Всего умерших насчитывается 86 455 человек.