Превышение в 1,3 ПДК формальдегида зафиксировано в двух микрорайонах Нижнего Тагила

Превышение в 1,3 ПДК формальдегида зафиксировано в двух микрорайонах Нижнего Тагила
Превышение в 1,3 ПДК формальдегида зафиксировано в двух микрорайонах Нижнего Тагила
Сегодня, 10:27Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
Экопосты в двух микрорайонах Нижнего Тагила 25-26 февраля зафиксировали превышение формальдегида то 1,3 ПДК.

Превышения ПДК затронули два жилых микрорайона — Сухоложский и Вагонку. Уровень загрязнения воздуха сначала был в пределах нормы, чуть более 1 ПДК. Но уже менее чем через сутки показатели стали расти.

На 7.00 утра 26 февраля на Вагонке превышение предельно-допустимой концентрации формальдегида в воздухе оказалось выше нормативного уровня в 1,3 раза, а в микрорайоне Сухоложский — в 1,2 раза.

Напомним, что с 1 до 21 февраля посты УГМС в течение 15 дней фиксировали превышение загрязняющих веществ в Нижнем Тагиле. Например, 14 февраля в районе Тагилстроя было 14,4 ПДК сероводороду.

На утро 1 марта на территории Свердловской области сохраняются неблагоприятные метеорологические условия первого уровня опасности. Сильного ветра нет, и над городами с обилием промышленных предприятий завис смог от различных вредных выбросов. Предупреждение об этом будет действовать до 20.00 вечера 2 марта, сообщили в Уральском УГМС.

Сюжеты:
ЭксклюзивЭкологияНижний Тагил
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