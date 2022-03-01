Превышение в 1,3 ПДК формальдегида зафиксировано в двух микрорайонах Нижнего Тагила

Превышения ПДК затронули два жилых микрорайона — Сухоложский и Вагонку. Уровень загрязнения воздуха сначала был в пределах нормы, чуть более 1 ПДК. Но уже менее чем через сутки показатели стали расти.
На 7.00 утра 26 февраля на Вагонке превышение предельно-допустимой концентрации формальдегида в воздухе оказалось выше нормативного уровня в 1,3 раза, а в микрорайоне Сухоложский — в 1,2 раза.
Напомним, что с 1 до 21 февраля посты УГМС в течение 15 дней фиксировали превышение загрязняющих веществ в Нижнем Тагиле. Например, 14 февраля в районе Тагилстроя было 14,4 ПДК сероводороду.
На утро 1 марта на территории Свердловской области сохраняются неблагоприятные метеорологические условия первого уровня опасности. Сильного ветра нет, и над городами с обилием промышленных предприятий завис смог от различных вредных выбросов. Предупреждение об этом будет действовать до 20.00 вечера 2 марта, сообщили в Уральском УГМС.