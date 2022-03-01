Роспотребнадзор отменил социальную дистанцию из-за снижения заболеваемости COVID-19

Роспотребнадзор отменил социальную дистанцию из-за снижения заболеваемости COVID-19
Роспотребнадзор отменил социальную дистанцию из-за снижения заболеваемости COVID-19
Сегодня, 18:21Здоровье и экологияФото: Pixabay
Роспотребнадзор выпустил новые противоковидные рекомендации на фоне снижения заболеваемости коронавирусом в России.

Об этом первого марта сообщила глава ведомства Анна Попова. Теперь заведениям общественного питания, кинотеатрам, театрам, музеям и концертным залам не нужно ограничивать число посетителей, так как требование о социальной дистанции было отменено. Тем не менее, ношение масок в закрытых помещениях и усиленный режим дезинфекции остаются обязательными. Решения о запрете массовых мероприятиях находятся в ведении областных властей и будут зависеть от заболеваемости в конкретном регионе.

Напомним, что 1 марта Свердловская область впервые заняла первое место по суточной заболеваемости COVID-19 в России. Было выявлено 4 844 случая заражения инфекцией. В связи с ростом заболеваемости в регионе губернатор Евгений Куйвашев ввел запрет на проведение публичных мероприятий с 27 февраля по 7 марта.

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Коронавирус
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