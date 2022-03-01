Роспотребнадзор отменил социальную дистанцию из-за снижения заболеваемости COVID-19

Об этом первого марта сообщила глава ведомства Анна Попова. Теперь заведениям общественного питания, кинотеатрам, театрам, музеям и концертным залам не нужно ограничивать число посетителей, так как требование о социальной дистанции было отменено. Тем не менее, ношение масок в закрытых помещениях и усиленный режим дезинфекции остаются обязательными. Решения о запрете массовых мероприятиях находятся в ведении областных властей и будут зависеть от заболеваемости в конкретном регионе.