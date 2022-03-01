ВСМПО опротестует штраф в 651,6 миллиона рублей за загрязнение почвы в Верхней Салде

ВСМПО «Ависма» решила опротестовать решение арбитража о загрязнении почвы в районе шламонакопителя под Верхней Салдой. Корпорация не согласна со штрафом в 651,6 миллиона рублей. Заседание по делу назначено на 2 марта.

Росприроднадзор по Уральскому федеральному округу в мае 2021 года подал иск к ВСМПО «Ависма» о привлечении предприятия к ответственности за порчу земель под Верхней Салдой. Во время внеплановой проверки надзорное ведомство установило, что корпорация допустила загрязнение почвы в районе шламонакопителя. Анализ проводили по следующим веществам: ванадий, марганец, свинец, сера, кадмий, медь, мышьяк, никель, цинк, алюминий, железо, калий, кальций, магний, натрий, титан, фосфор и хром различными способами и пробами. В результате исследований, ведомство составило 7 протоколов, согласно которым было установлено наличие превышения нормативов ПДК и ОДК. Согласно материалам судебного разбирательства, в районе шламонакопителя под Верхней Салдой были зафиксированы превышения кальция в 1,13 раза, титана в 1,15 раза и цинка в 2 раза. Росприроднадзор решил привлечь ВСМПО «Ависма» к ответственности за нарушение природоохранного законодательства, однако райсуд Верхней Салды часть протоколов ведомства отменил. В связи с этим надзорный орган подал соответствующее заявление в Арбитражный суд Свердловской области. Росприроднадзор заявил в иске к корпорации сумму ущерба в 651,6 миллиона рублей. По решению арбитража, ВСМПО «Ависма» признана виновной в загрязнении окружающей среды. Факт причинения вреда окружающей среде размещением на земельном участке отхода с превышением допустимых концентраций подтверждается материалами дела. Неустранимых нарушений при проведении расчета концентрации загрязняющих веществ и размера причиненного вреда судом не установлено. Возражения ответчика сводятся к несогласию с заявленными требованиями, говорится в решении суда от 26.11.2021 года. Корпорацию такой результат слушания не удовлетворил, поэтому представители компании подали иск об апелляции. Судебное слушание назначено на 2 марта. Областной суд подтвердил законность закрытия дела экс-директора «ВСМПО-Ависма»

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