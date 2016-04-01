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В Екатеринбурге пенсионерка получит 2 миллиона рублей за смерть мужа, который подвергся экспериментальному лечению (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге пенсионерка получит 2 миллиона рублей за смерть мужа, который подвергся экспериментальному лечению (ФОТО, ВИДЕО)

1 апреля 2016, 10:05Здоровье и экологияМарина
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