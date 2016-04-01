В Екатеринбурге пенсионерка получит 2 миллиона рублей за смерть мужа, который подвергся экспериментальному лечению (ФОТО, ВИДЕО)

Николай Салин 5 лет назад согласился подвергнуться экспериментальному лечению. У пенсионера было повышенное кровяное давление, он страдал от острой сердечной недостаточности. Николай принимал новые препараты в течение трех лет. За это время он сильно похудел, начала болеть спина. Мужчина умер от рака почек в возрасте 64 лет 11 февраля 2014 года.

Все пациенты, принимающие участие в экспериментальном лечении, оформляют страховку на тот случай, если здоровье больного ухудшится. Николай заключил договор страхования, по которому, в случае его смерти, семья получает 2 миллиона рублей.

После смерти мужа вдова обратилась в компанию за выплатой. Поначалу страховая тянула время: эксперт, который делал заключение о причинах, повлекших смерть, находился в отпуске. Спустя полгода Татьяна Салина, супруга умершего пенсионера, получила заключение о том, что рак мог возникнуть по другим причинам. Такими причинами могли стать курение или ожирение. Но супружеская пара вела здоровый образ жизни, они пристально следили за своим питанием.

Вдова обратилась в суд. Как выяснила редакция TagilCity.ru cудебная тяжба тянулась около полутора лет. 31 марта 2016 года суд вынес решение, согласно которому страховая компания должна выплатить жене умершего пенсионера 2 миллиона рублей.

Мне не хватает собственного мужа, мы с ним 45 лет прожили. Жизнь дороже, чем деньги сказала Татьяна журналистам 41 канала.