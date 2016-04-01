В Екатеринбурге пенсионерка получит 2 миллиона рублей за смерть мужа, который подвергся экспериментальному лечению (ФОТО, ВИДЕО)
Пенсионер согласился на экспериментальное лечение. Фармацевтическая компания сама предложила ему стать «подопытным кроликом». Екатеринбуржец скончался от побочных эффектов.
Николай Салин 5 лет назад согласился подвергнуться экспериментальному лечению. У пенсионера было повышенное кровяное давление, он страдал от острой сердечной недостаточности. Николай принимал новые препараты в течение трех лет. За это время он сильно похудел, начала болеть спина. Мужчина умер от рака почек в возрасте 64 лет 11 февраля 2014 года.
Все пациенты, принимающие участие в экспериментальном лечении, оформляют страховку на тот случай, если здоровье больного ухудшится. Николай заключил договор страхования, по которому, в случае его смерти, семья получает 2 миллиона рублей.
После смерти мужа вдова обратилась в компанию за выплатой. Поначалу страховая тянула время: эксперт, который делал заключение о причинах, повлекших смерть, находился в отпуске. Спустя полгода Татьяна Салина, супруга умершего пенсионера, получила заключение о том, что рак мог возникнуть по другим причинам. Такими причинами могли стать курение или ожирение. Но супружеская пара вела здоровый образ жизни, они пристально следили за своим питанием.
Вдова обратилась в суд. Как выяснила редакция TagilCity.ru cудебная тяжба тянулась около полутора лет. 31 марта 2016 года суд вынес решение, согласно которому страховая компания должна выплатить жене умершего пенсионера 2 миллиона рублей.
Мне не хватает собственного мужа, мы с ним 45 лет прожили. Жизнь дороже, чем деньги сказала Татьяна журналистам 41 канала.
Фото и видео Е1.RU; из сюжета 41 канала.
© Марина Шмакова, TagilCity.ru