В Нижнем Тагиле работники социально-реабилитационного центра рассказали студентам о вреде наркотиков (ФОТО)

Техникумы сотрудничают с центром уже много лет. Специалисты учреждения постоянно проводят занятия и встречи со студентами на злободневные темы. В этот раз говорили о профилактике употребления наркотиков. Подобные мероприятия проводятся во всех образовательных учреждениях города. Их цель – формирование здорового, нравственного поколения без вредных привычек.

Студентам рассказали о действий наркотиков на организм человека и их последствиях, показали презентации и видеоролики. По словам сотрудников Центра, большинство молодых людей выразили негативную позицию к наркотическим веществам.

Кроме того, студентам рассказали о законных и, самое главное, здоровых способах получения удовольствия. Например, спорт, хобби, общение и саморазвитие.

По окончанию встречи представители молодежи сделали вывод о том, что приему наркотиков предлагается множество альтернатив.