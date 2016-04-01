В Нижнем Тагиле работники социально-реабилитационного центра рассказали студентам о вреде наркотиков (ФОТО)
В рамках Единого дня профилактики сотрудники социально-реабилитационного центра Ленинского района встретились с учащимися Высокогорского многопрофильного техникума и Нижнетагильского техникума жилищно-коммунального и городского хозяйства.
Техникумы сотрудничают с центром уже много лет. Специалисты учреждения постоянно проводят занятия и встречи со студентами на злободневные темы. В этот раз говорили о профилактике употребления наркотиков. Подобные мероприятия проводятся во всех образовательных учреждениях города. Их цель – формирование здорового, нравственного поколения без вредных привычек.
Студентам рассказали о действий наркотиков на организм человека и их последствиях, показали презентации и видеоролики. По словам сотрудников Центра, большинство молодых людей выразили негативную позицию к наркотическим веществам.
Кроме того, студентам рассказали о законных и, самое главное, здоровых способах получения удовольствия. Например, спорт, хобби, общение и саморазвитие.
По окончанию встречи представители молодежи сделали вывод о том, что приему наркотиков предлагается множество альтернатив.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru