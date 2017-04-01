130 собак заболели чумкой в крупном приюте для животных в Екатеринбурге
1 апреля 2017, 09:00Здоровье и экология
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В Екатеринбурге в одном из крупных приютов для собак был введен карантин. Причиной стала чумка, или чума плотоядных.
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Известно, что на данный момент болеет около 130 особей, четыре собаки погибли от болезни. Шесть питомцев были помещены в клинику, на их лечение зоозащитники собирают средства, пишет Лайф.
Для того, чтобы предотвратить распространение инфекции, до конца апреля в этом пункте кратковременного содержания животных запрещен выгул собак. Территория приюта обрабатывается, часть заболевших особей проходит лечение в приюте.
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