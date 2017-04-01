200 миллионов рублей будет выделено на охрану лесов в Свердловской области
1 апреля 2017, 09:15Здоровье и экология
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На охрану лесов будет выделено в Свердловской области 200 миллионов рублей, 130 из которых предоставлено областным бюджетом. Губернатор области Евгений Куйвашев отметил, что данный вопрос должен находиться на особом контроле.
Причиной такого внимания является длительный пожароопасный сезон – с апреля до последних дней осени. В Свердловской области будет действовать 30 пожаро-химических станций и пять авиаотделений для тушения и мониторинга территорий.
Интересно, что для обнаружения возгорания будут использоваться камеры видеонаблюдения. 63 наблюдательных установки были размещены на вышках сотовой связи.
Кроме того, представители МЧС будут проводить профилактические работы с населением на регулярной основе, передает пресс-служба МЧС по Свердловской области.
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