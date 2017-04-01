200 миллионов рублей будет выделено на охрану лесов в Свердловской области

Причиной такого внимания является длительный пожароопасный сезон – с апреля до последних дней осени. В Свердловской области будет действовать 30 пожаро-химических станций и пять авиаотделений для тушения и мониторинга территорий.

Интересно, что для обнаружения возгорания будут использоваться камеры видеонаблюдения. 63 наблюдательных установки были размещены на вышках сотовой связи.

Кроме того, представители МЧС будут проводить профилактические работы с населением на регулярной основе, передает пресс-служба МЧС по Свердловской области.