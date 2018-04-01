Крыши проездов и дворов Нижнего Тагила будут очищены от снега из-за потепления

План очистки крыш внутриквартальных проездов и дворов от снега и сосулек разработан управляющими компаниями совместно с коммунальными службами Нижнего Тагила. Помимо предупреждения схода снежных масс и сосулек подобные мероприятия направлены на предотвращение подтопления жилых домов.



Администрация города Нижний Тагил обращает внимание граждан на необходимость соблюдения осторожности при нахождении под крышами. В экстренных случаях или при возникновении вопросов следует обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу муниципалитета, в управляющую компанию или по единому номеру вызова экстренных служб «112».



Ранее стало известно, что мэрия Екатеринбурга возложила ответственность за очистку крыш на хозяев квартир и предложила жителям домов самостоятельно очистить козырьки балконов от снега и сосулек.