30 тысяч свердловчан получат бесплатную высокотехнологичную медпомощь

В настоящий момент высокотехнологичное лечение доступно не только жителям столицы Урала, но и жителям Нижнего Тагила, Красноуфимска, Краснотурьинска, Ирбита и Каменска-Уральского.

В Свердловской области высокотехнологичную помощь оказывают 29 медучреждений, 4 из них - коммерческие. В 2019 году около 30 тысяч свердловчан смогут воспользоваться данными услугами.

Основные источник финансирования - это бюджетные средства, запланированные в объеме 3,3 миллиарда рублей, а также средства системы ОМС - 3,2 миллиарда рублей. По полису ОМС доступны более 500 методов высокотехнологичной помощи, наиболее часто встречающихся и наиболее востребованных у населения,сообщает правительство Свердловской области.