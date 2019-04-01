В Тагиле завершается реконструкция бережливой поликлиники на Окунева
Поликлиника по адресу улица Окунева, 32 в Нижнем Тагиле находится в завершающей стадии реализации проекта по внедрению бережливых технологий и готовится к открытию в ближайшие месяцы, сообщает правительство Свердловской области.
В преддверии открытия для сотрудников детской поликлиники в Нижнем Тагиле был проведен семинар на тему организации и введения в работу бережливых технологий. Медработникам организовали мастер-класс на примере кабинета педиатрии. Напомним, что реконструкция медучреждения началась в 2018 году в рамках программы «Развитие системы оказание первичной медико-санитарной помощи».
В настоящий момент все работы в медучреждении находятся в завершающий стадии и поликлиника готовится принимать пациентов. К медучреждению прикреплены 25 тысяч юных тагильчан. В состав поликлиники входят два педиатрических отделения, медико-социальная служба, дневной стационар, лаборатория, стоматология, отделение функциональной диагностики, физиотерапевтическое отделение.