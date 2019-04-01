В Тагиле завершается реконструкция бережливой поликлиники на Окунева

В преддверии открытия для сотрудников детской поликлиники в Нижнем Тагиле был проведен семинар на тему организации и введения в работу бережливых технологий. Медработникам организовали мастер-класс на примере кабинета педиатрии. Напомним, что реконструкция медучреждения началась в 2018 году в рамках программы «Развитие системы оказание первичной медико-санитарной помощи».