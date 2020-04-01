Российские ученые сообщили о создании средства против коронавируса
В России ученые заявили о создании средства, способного убивать коронавирус, пишут «Новые Известия».
О разработке заявили ученые Сколково. По их словам, губительной для коронавируса может стать вода, обработанная холодной плазмой. Данное средство может убивать вирусы, грибки и бактерии на различных поверхностях и в воздухе. Жидкость можно распылять где угодно, для человека она безопасна. При этом ее себестоимость при запуске в промышленных объемах составит порядка ста рублей за тысячу литров.
Согласно технологии в воду запускается газ из заряженных и незаряженных частиц, жидкость приобретает особые свойства — атомы теряют часть электронов и не могут соединяться в молекулу Н2О. Активные компоненты, образующиеся в результате нестабильности молекулы воды, разрушают клеточные мембраны патогенных микроорганизмов.
При обработке воды плазмой соль распадается. Это приводит к образованию хлорноватистой кислоты. Науке уже известно, что одна десятая процента соли такой кислоты в воде препятствует размножению коронавируса, пояснил глава «Магнарил аква лаб» Дмитрий Балаболин.
Напомним, в России на данный момент зафиксировано 2 337 случаев заражения, прирост за минувшие сутки составил 500 человек.