Российские ученые сообщили о создании средства против коронавируса

О разработке заявили ученые Сколково. По их словам, губительной для коронавируса может стать вода, обработанная холодной плазмой. Данное средство может убивать вирусы, грибки и бактерии на различных поверхностях и в воздухе. Жидкость можно распылять где угодно, для человека она безопасна. При этом ее себестоимость при запуске в промышленных объемах составит порядка ста рублей за тысячу литров.