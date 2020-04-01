У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Денис Проценко написал, что чувствует себя хорошо. Он не перестал работать, он самоизолировался у себя в кабинете, откуда может удаленно координировать работу медучреждения, а также вести приемы и консультации по видеосвязи. Медик подчеркивает, что за месяц работы с коронавирусными больными у него уже мог выработаться иммунитет, и надеется на легкое течение заболевания.