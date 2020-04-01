У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
Сегодня, 10:48Здоровье и экологияФото: Страница Дениса Проценко в соцсети
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Главный врач больницы в Коммунарке, куда доставляют заболевших коронавирусом, на своей странице в соцсети сообщил, что сдал тест на COVID-19 и он оказался положительным.
Сюжеты: Коронавирус
Денис Проценко написал, что чувствует себя хорошо. Он не перестал работать, он самоизолировался у себя в кабинете, откуда может удаленно координировать работу медучреждения, а также вести приемы и консультации по видеосвязи. Медик подчеркивает, что за месяц работы с коронавирусными больными у него уже мог выработаться иммунитет, и надеется на легкое течение заболевания.
Сейчас в Коммунарке устанавливают, с кем во время работы контактировал Проценко. Это может быть существенная часть медицинского персонала. Медикам придется сдать тест на коронавирус, либо уйти на самоизоляцию на 14 дней.
Напомним, вчера стало известно о девяти новых случаях коронавируса в Свердловской области, таким образом, число заболевших достигло 33 человек.
Карта распространения коронавируса в России
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