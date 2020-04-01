За сутки в Свердловской области на коронавирус проверили более тысячи человек
Сегодня, 13:34Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области за минувшие сутки проведено 1 374 исследования на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Сюжеты: Коронавирус
По данным на 1 апреля, медиками проверены 1 323 человека, всего специалистами проведено уже более 16 тысяч исследований, на коронавирус проверены более 12 тысяч жителей региона. Всего в Свердловской области подтверждено 33 случая заболевания.
Напомним, накануне стало известно о смерти пяти человек в Москве, все они — лица пожилого возраста. Таким образом, общее число смертей среди заболевших коронавирусом в России составило 17 человек, более сотни заболевших выздоровели. В России подтверждено 2 337 случаев заболевания.
Карта распространения коронавируса в России
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