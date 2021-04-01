COVID-диссиденты не смогли добиться отмены масочного режима на территории России

COVID-диссиденты не смогли добиться отмены масочного режима на территории России
Сегодня, 20:42Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Верховный суд России отклонил коллективный иск COVID-диссидентов, которые хотели добиться отмены обязательного масочного режима в стране.

Средства защиты негативно сказываются на здоровье людей, болеющих астмой и имеющих когнитивные нарушения, считает автор идеи Александр Саверский. Также они приносят неудобства глухим людям, которые не могут читать по губам. Суд принял решение отказать в удовлетворении исковых требований, пишут РИА Новости.

Отмечается, что против иска выступили представители Роспотребнадзора и Генпрокуратуры, а некоторые истцы пришли в суд, но не надели маски, поэтому не смогли попасть на заседание.

Напомним, 24 февраля в Екатеринбурге нетрезвый мужчина набросился с ножом на продавцов. Поводом для агрессии стало замечание о том, что мужчина не надел маску.

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