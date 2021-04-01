COVID-диссиденты не смогли добиться отмены масочного режима на территории России

Средства защиты негативно сказываются на здоровье людей, болеющих астмой и имеющих когнитивные нарушения, считает автор идеи Александр Саверский. Также они приносят неудобства глухим людям, которые не могут читать по губам. Суд принял решение отказать в удовлетворении исковых требований, пишут РИА Новости.
Отмечается, что против иска выступили представители Роспотребнадзора и Генпрокуратуры, а некоторые истцы пришли в суд, но не надели маски, поэтому не смогли попасть на заседание.
Напомним, 24 февраля в Екатеринбурге нетрезвый мужчина набросился с ножом на продавцов. Поводом для агрессии стало замечание о том, что мужчина не надел маску.