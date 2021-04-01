Дожди и ветер ожидаются в Нижнем Тагиле

Дождь и сильный ветер ожидается в Нижнем Тагиле в ближайшие дни. В выходные на смену осадками придет солнечная погода, по данным Gismeteo.

Четверг, 1 апреля В течение дня будет дуть порывистый ветер до 14 метров в секунду. Возможен дождь со снегом. Днем температура воздуха прогреется до +3 градусов, ночью до +1 градуса. Пятница, 2 апреля Температура воздуха днем составит +4 градуса, ночью опустится до 0 градусов. Ожидается порывистый ветер до 14 метров в секунду. Утром возможен дождь со снегом, вечером дождь. Суббота, 3 апреля В субботу облачность отступит. Весь день ожидается солнечная погода и +7 градусов. Ночью похолодает до -1 градуса. Ветер до восьми метров в секунду. Воскресенье, 4 апреля Синоптики прогнозируют пасмурную погоду, но без осадков. Температура воздуха будет повышаться в течение дня, от +2 градусов утром до +6 градусов вечером. Ночью столбики термометров опустятся до +1 градуса.

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