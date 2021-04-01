Концерт живой классической музыки прошел в клинике Тетюхина в Нижнем Тагиле

Концерт живой классической музыки «На струнах души» состоялся в клинике Тетюхина в Нижнем Тагиле. Мероприятие было организовано в медучреждении совместно с городской филармонией, сообщает пресс-служба клиники.

Перед пациентами выступил коллектив «Демидов-камерата». По словам медицинского психолога Николая Бусловского, данный концерт является частью реабилитационного процесса. Он помогает снять напряжение, справиться с волнением и восстановить здоровье после заболевания. К примеру, для активизации процессов, протекающих в организме человека, для мобилизации лучше подойдут маршевые композиции, с более отчетливым ритмом,подчеркнул Бусловский. Перед очередной композицией проговаривалась предыстория создания мелодии, а также рассказывалось, что именно композитор хотел донести до слушателя. На мероприятии пациенты услышали песни «O sole mio», «Гранада», композицию «Libertango» и танго «Ревность» Якобы Гаде. Напомним, в середине февраля в цирке Нижнего Тагила состоялась благотворительная всероссийская акция «Во имя бьющихся сердец. Представление было показано медикам, которые принимают участие в борьбе с коронавирусом. Благотворительная акция для врачей прошла в цирке Нижнего Тагила

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