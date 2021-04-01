Референс-центр дородовой диагностики появится в Екатеринбурге

Референс-центр дородовой диагностики появится в Екатеринбурге
Сегодня, 20:15Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Центр пренатальной диагностики на базе ГБУЗ СО «Клинико-диагностический центр «Охрана здоровья матери и ребенка» появится в Екатеринбурге. Его создание утвердил Минздрав Свердловской области. Соответствующий документ опубликован на региональном интернет-портале правовой информации.

В центре будут работать четыре специалиста ультразвуковой диагностики, которые начнут принимать пациентов на улице Флотская, 52 в одну смену — с 8.00 до 14.00. Отмечается, что один врач будет проводить не больше семи исследований в день.

Планируется, что в центре будут осуществляться УЗИ, оцениваться изображения и исследования, которые были направлены из межмуниципальных центров, а также проводиться консультации с использованием телемедицины. Если во время развития у плода будут выявляться пороки, беременные будут приглашаться на очный прием.

Напомним, на Урале утверждены правила проведения пренатальной диагностики. Приказ подписал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

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