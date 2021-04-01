Референс-центр дородовой диагностики появится в Екатеринбурге

Центр пренатальной диагностики на базе ГБУЗ СО «Клинико-диагностический центр «Охрана здоровья матери и ребенка» появится в Екатеринбурге. Его создание утвердил Минздрав Свердловской области. Соответствующий документ опубликован на региональном интернет-портале правовой информации.

В центре будут работать четыре специалиста ультразвуковой диагностики, которые начнут принимать пациентов на улице Флотская, 52 в одну смену — с 8.00 до 14.00. Отмечается, что один врач будет проводить не больше семи исследований в день. Планируется, что в центре будут осуществляться УЗИ, оцениваться изображения и исследования, которые были направлены из межмуниципальных центров, а также проводиться консультации с использованием телемедицины. Если во время развития у плода будут выявляться пороки, беременные будут приглашаться на очный прием. Напомним, на Урале утверждены правила проведения пренатальной диагностики. Приказ подписал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов. Минздрав утвердил правила направления беременных свердловчанок на диагностику

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