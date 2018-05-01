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Новости Нижнего Тагила

Учёные из Бостона нашли способ излечивать онкологические заболевания

1 мая 2018, 09:00Добавить новость
здоровье,медицина,онкология,ученые,лейкоз,исследование,Новые известия
Учёные из Бостонского университета выявили белок, который провоцирует рак в крови. Исследователи выяснили, что при искусственном уменьшении активности генов рост опухоли прекращается. 

Речь идёт о белке, ответственном за развитие Т-клеточной лейкемии.

Учёные работали с пациентами, у которых был диагностирован этот вид рака. Уровень белка UFD1 в крови больных оказался превышен.

Искусственное уменьшение активности генов уменьшило и уровень белка, что привело к остановке роста раковой опухоли. Здоровые ткани при этом не были повреждены.

Кандидат медицинских наук Хуэй Фэн пояснил, что на сегодняшний день все виды лейкемии лечатся токсичными методами, которые пациенты тяжело переносят.

Открытие, о котором идёт речь, дает надежду на разработку наиболее безопасного препарата для лечения онкологических заболеваний, передаёт издание «Новые известия».

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