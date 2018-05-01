Учёные из Бостона нашли способ излечивать онкологические заболевания

Речь идёт о белке, ответственном за развитие Т-клеточной лейкемии.

Учёные работали с пациентами, у которых был диагностирован этот вид рака. Уровень белка UFD1 в крови больных оказался превышен.

Искусственное уменьшение активности генов уменьшило и уровень белка, что привело к остановке роста раковой опухоли. Здоровые ткани при этом не были повреждены.

Кандидат медицинских наук Хуэй Фэн пояснил, что на сегодняшний день все виды лейкемии лечатся токсичными методами, которые пациенты тяжело переносят.

Открытие, о котором идёт речь, дает надежду на разработку наиболее безопасного препарата для лечения онкологических заболеваний, передаёт издание «Новые известия».