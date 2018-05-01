Зоозащита против властей: свыше 110 млн рублей выделено на отлов животных в России

Волна возмущений в социальных сетях прошла после публикации петиции с требованием отменить многомиллионные тендеры на уничтожение животных. По словам авторов, на убийства «братьев меньших» выделили не менее 110 миллионов рублей.

Так, по словам зоозащиты, жизнь животного стоит меньше, чем затраты на компенсации в случае возможных несчастных случаев с агрессивно настроенными животными. Причём речь идёт не только о собаках, которые могут быть опасны, но и о кошках. Содержание животных также оценивается высоко.

В Самаре на регулирование численности животных выделено 9 миллионов, этот город является антилидером по зачистке. В Воронеже «разносчиков бешенства» ищут даже в лесах. В Волгограде разместили вакансию на отлов животных, зарплата при этом гарантируется от 18 000 до 25 000 рублей. На «кровавую» работу уже откликаются горожане.

Зоозащитники говорят об этом прецеденте и с философской точки зрения: современные люди стали равнодушными, жестокими по отношению не только к себе подобным, но и животным.

Тем не менее в официальных источниках напрямую не оговаривается о том, что «подготовка» осуществляется в преддверии ЧМ-2018 года. В разных городах умерщвление осуществляется разными методами – от смертельных препаратов до ударов лопатой по голове.

Общественники считают, что они бессильны. Свою лепту вносят и лидеры мнений, чьи цитаты появляются в интернете и также набирают лайки. Борьба общественников с «государственной машиной» похожа на сумасшествие, пишет издание «Новые известия».