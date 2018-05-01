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Зоозащита против властей: свыше 110 млн рублей выделено на отлов животных в России
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Зоозащита против властей: свыше 110 млн рублей выделено на отлов животных в России

1 мая, 10:00Здоровье и экология
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