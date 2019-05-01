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16 новых контейнеров от «Рифея» появятся в Нижнем Тагиле перед 9 мая
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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16 новых контейнеров от «Рифея» появятся в Нижнем Тагиле перед 9 мая

Сегодня, 21:25Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
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