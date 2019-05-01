16 новых контейнеров от «Рифея» появятся в Нижнем Тагиле перед 9 мая

Синие контейнеры для отходов появятся по направлению движения колонн, где во время празднования скапливается большое количество мусора. Баки разместят на улицах Первомайская, Горошникова, проспекте Ленина и проспекте Строителей.

В «Рифее» уверяют, что теперь жители будут доносить мусор до контейнера, а не оставлять его по дороге.