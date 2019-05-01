16 новых контейнеров от «Рифея» появятся в Нижнем Тагиле перед 9 мая
Сегодня, 21:25Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
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В преддверии Дня Победы в центре Нижнего Тагила появятся 16 новых контейнеров для мусора, сообщает ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
Синие контейнеры для отходов появятся по направлению движения колонн, где во время празднования скапливается большое количество мусора. Баки разместят на улицах Первомайская, Горошникова, проспекте Ленина и проспекте Строителей.
В «Рифее» уверяют, что теперь жители будут доносить мусор до контейнера, а не оставлять его по дороге.
Дополнительные контейнеры для мусора накануне по инициативе администрации Нижнего Тагила установили в парке «Народный».
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