На Урале бизнесмен заплатит 3 млн за слив в почву кислоты из аккумуляторов
Сегодня, 20:18Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Директор фирмы в Верхнем Тагиле незаконно сливал серную кислоту из отработанных аккумуляторов в землю на территории своего предприятия, сообщает СУСК по Свердловской области. Суд за данное уголовное преступление назначил ему штраф и возмещение нанесенного экологии ущерба.
Суд и следствие установили, что с августа 2016 по июль 2017 годов сотрудники фирмы в Верхнем Тагиле размещали опасные отходы с нарушениями действующего законодательства: серная кислота из аккумуляторов выливалась прямо в почву. Из-за этого экологического преступления вблизи зоны разлива кислоты погибли деревья - берёзы, осины, сосны, ели и пихты.
Загрязнение окружающей среды повлекло ущерб на 2,2 млн рублей, который по решению суда предприниматель обязан возместить. Также за нарушение закона по обращению с отходами 52-летний бизнесмен приговорен к штрафу в 900 тысяч рублей.
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