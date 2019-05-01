На Урале бизнесмен заплатит 3 млн за слив в почву кислоты из аккумуляторов

Суд и следствие установили, что с августа 2016 по июль 2017 годов сотрудники фирмы в Верхнем Тагиле размещали опасные отходы с нарушениями действующего законодательства: серная кислота из аккумуляторов выливалась прямо в почву. Из-за этого экологического преступления вблизи зоны разлива кислоты погибли деревья - берёзы, осины, сосны, ели и пихты.