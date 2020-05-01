Свердловская область находится на 12 месте по числу заболевших COVID-19 в России
Сегодня, 13:51Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Свердловская область находится на 12 месте по общему числу заболевших коронавирусом. По числу новых случаев заболевания коронавирусом Свердловская область вышла на четвертое место. Данные опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф.
Сюжеты: Коронавирус
По общему количеству заболевших в лидерах остаются Москва, Московская область и Санкт-Петербург.
Сегодня Свердловская область оказалась на четвертом месте по числу новых случаев заражения коронавирусом. Обогнали регион Москва, Московская область и Санкт-Петербург. В Москве за стуки – 3561 случай, в Московской области – 797, в Санкт-Петербурге – 349, в Свердловской области число подтвержденных случаев заболевания за сутки составило 232. По данным оперативного штаба, из этого количества 141 человек – это прибывшие в регион из Мурманска вахтовики.
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