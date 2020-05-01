Свердловская область находится на 12 месте по числу заболевших COVID-19 в России

Сегодня Свердловская область оказалась на четвертом месте по числу новых случаев заражения коронавирусом. Обогнали регион Москва, Московская область и Санкт-Петербург. В Москве за стуки – 3561 случай, в Московской области – 797, в Санкт-Петербурге – 349, в Свердловской области число подтвержденных случаев заболевания за сутки составило 232. По данным оперативного штаба, из этого количества 141 человек – это прибывшие в регион из Мурманска вахтовики.