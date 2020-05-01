В Каменске-Уральском из-за подозрения на COVID-19 полностью изолировано общежитие
Сегодня, 20:16Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В Каменске-Уральском Роспотребнадзор полностью изолировал общежитие на улице 1 Мая, 27. Причиной этому стало подозрение на заражение коронавирусом у одного из жильцов, пишет Znak.
Сюжеты: Коронавирус
По сообщению оперативного штаба, так как общежитие относится к коридорному типу, всем жильцам запрещено покидать здание. Также для контроля над ситуацией привлечены сотрудники полиции. Продукты жильцам будут доставлять родственники, близкие или службы бесконтактной доставки.
Это вынуждeнные мeры, котoрые позвoляют обеспeчить безопаснoсть людей, нахoдящихся на изoляции, окружaющих, и снизить нaгрузку на систeму здравоoхранения в серьeзной ситуaции с распрoстранением корoнавирусной инфeкции,отметили в оперштабе.
Напомним, общее количество заболевших COVID-19 в Свердловской области – 935 человек, вылечились от инфекции 150 пациентов, один человек умер.
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