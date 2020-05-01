В Нижнем Тагиле за сутки зафиксирован один новый случай заражения COVID-2019

Таким образом, за все время пандемии в Нижнем Тагиле коронавирусом заболели 14 человек.

По данным на 1 мая число, зараженных в Свердловской области увеличилось до 935, за сутки было зарегистрировано 232 случая заболевания. В России число инфицированных превысило 114,4 тысячи человек.