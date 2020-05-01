В Нижнем Тагиле за сутки зафиксирован один новый случай заражения COVID-2019
Сегодня, 13:01Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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За прошедшие сутки в Нижнем Тагиле выявлен один новый случай заболевания коронавирусом, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением заболевания.
Сюжеты: Нижний Тагил
Таким образом, за все время пандемии в Нижнем Тагиле коронавирусом заболели 14 человек.
По данным на 1 мая число, зараженных в Свердловской области увеличилось до 935, за сутки было зарегистрировано 232 случая заболевания. В России число инфицированных превысило 114,4 тысячи человек.
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