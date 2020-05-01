В Свердловской области за сутки коронавирус подтвердился у 232 человек

Всего в регионе, по данным на 1 мая, заболели 935 человек.

87 случав заражения в областном центре. 114 заболевших — это рабочие из Мурманска, которые были изолированы в санатории в Камышловском районе.

Новые случаи заболевания зафиксированы у жителей Екатеринбурга, Алапаевска, Артемовского, Асбеста, Арамильского городского округа, Белоярского городского округа, Березовского, Верхней Пышмы, Дегтярска, посёлка Еланский, Ирбита и Ирбитского района, Заречного, Каменска-Уральского, Камышлова, Красноуфимска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Полевского, Ревды, Серова, Сысерти, Тавды и Талицкого района.

За сутки выздоровели 25 человек, за все время пандемии вылечились от инфекции 150 человек. Количество смертей не увеличилось — в Свердловской области один подтвержденный случай.