В Свердловской области за сутки коронавирус подтвердился у 232 человек
В Свердловской области за стуки выявлено 232 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб.
Всего в регионе, по данным на 1 мая, заболели 935 человек.
87 случав заражения в областном центре. 114 заболевших — это рабочие из Мурманска, которые были изолированы в санатории в Камышловском районе.
Новые случаи заболевания зафиксированы у жителей Екатеринбурга, Алапаевска, Артемовского, Асбеста, Арамильского городского округа, Белоярского городского округа, Березовского, Верхней Пышмы, Дегтярска, посёлка Еланский, Ирбита и Ирбитского района, Заречного, Каменска-Уральского, Камышлова, Красноуфимска, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Полевского, Ревды, Серова, Сысерти, Тавды и Талицкого района.
За сутки выздоровели 25 человек, за все время пандемии вылечились от инфекции 150 человек. Количество смертей не увеличилось — в Свердловской области один подтвержденный случай.
19 пациентов находятся в тяжелом состоянии, состояние 62 свердловчан оценивается как средней тяжести, остальные в удовлетворительном состоянии.