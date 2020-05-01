В Свердловской области заболевших легкой формой коронавируса будут лечить дома
В ближайшие дни правительство Свердловской области примет решение о переводе на домашнее лечение контактных жителей и пациентов с легкой формой COVID-19, пишет Znak со ссылкой на главу областного Минздрава Андрея Цветкова.
Министр отметил, что решение по каждому человеку будет приниматься индивидуально с учетом всех факторов риска, и в первую очередь это будет касаться контактных.
Будут учитываться бытовые условия пациента, с кем он проживает, чтобы не ставить под угрозу здоровье пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, сообщил Цветков. Пациенты с легкой формой коронавируса обязательно пройдут КТ. После чего им выдадут препараты для лечения и будут наблюдать амбулаторно.
Основнaя цель — качeственное оказание помощи, а тaкже освобoждение коек для тяжeлых пациентoв. Нагрузка на систeму здравоoхранения остaнется, но мы рациoнально будeм лечить тех, кого нужнo лeчить,подчеркнул Цветков.
Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области зафиксировано 935 случаев заболевания COVID-19, вылечились 150 пациентов, один человек умер.