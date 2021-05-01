117 новых случаев COVID-19 выявлено в Свердловской области за сутки

117 новых случаев COVID-19 выявлено в Свердловской области за сутки
117 новых случаев COVID-19 выявлено в Свердловской области за сутки
Сегодня, 13:49Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
117 новых случаев заболевания COVID-19 подтверждено в Свердловской области за минувшие сутки, по данным регионального оперативного штаба.

В Екатеринбурге за прошедшие 24 часа выявлено 40 случаев заболевания коронавирусом

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга, Алапаевска и Алапаевского района, Артемовского, Березовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского, Карпинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижнесергинского района, Новой Ляли, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Североуральска, Серова, Среднеуральска, Сухого Лога, Талицкого городского округа.

За время пандемии на Среднем Урале зарегистрирован 86 271 случай заболевания коронавирусом. Состояние 234 пациентов оценивается как тяжелое, из них 109 находятся в отделениях реанимации, а 81 подключен к аппаратам ИВЛ.

В России за сутки зафиксировано 9 270 случай коронавируса в 84 регионах. Общее число инфицированных достигло 4 814 558 человек.

Количество выписанных по выздоровлению пациентов на Среднем Урале приближается к 80 тысячам

Общее число вылечившихся от инфекции составляет 79 964 человек, из них 129 были выписаны из медицинских учреждений за минувшие 24 часа.

В России за последние сутки из больниц выписали 8 637 человек. Больше всего выздоровевших в Москве — 1 929 и Санкт-Петербурге — 978 человек. В общей сложности за время пандемии в России по выздоровлению выписано 4 436 583 пациентоа.

12 свердловчан скончались от COVID-19 за прошедшие сутки

В общей сложности в Свердловской области зарегистрировано 3 115 летальных случаев.

За все время в России от инфекции скончались 110 520 человек, 392 пациента умерли за период с 30 апреля по 1 мая.

Свердловская областьстатистиказаболеваемостькоронавирус
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы