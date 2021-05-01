Экстренное предупреждение о сильном ветре продлено в Свердловской области

Экстренное предупреждение о сильном ветре продлено в Свердловской области
Экстренное предупреждение о сильном ветре продлено в Свердловской области
Сегодня, 17:39Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
МЧС предупредило свердловчан о сильном ветре в начале месяца. Ветер до 17 метров в секунду возможен до 4 мая в Свердловской области.

В условиях ураганного ветра жителям не рекомендуется покидать жилище без крайней необходимости. Возможны повреждения кровли, нарушение линий электроснабжения, сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

Также следует воздержаться от работ на улице, особенно на высоте. В случае, если человек уже находится на открытой местности, ему следует выбирать маршрут подальше от строений из-за возможного падения кровельных материалов с балконов и крыш.

Напомним, ранее синоптики продлили предупреждение о четвертой степени пожарной опасности в Свердловской области.

Сюжеты:
Экология
Материалы по теме:
Свердловская областьМЧСпредупреждениесильный ветер
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы