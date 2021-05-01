Экстренное предупреждение о сильном ветре продлено в Свердловской области

МЧС предупредило свердловчан о сильном ветре в начале месяца. Ветер до 17 метров в секунду возможен до 4 мая в Свердловской области.

В условиях ураганного ветра жителям не рекомендуется покидать жилище без крайней необходимости. Возможны повреждения кровли, нарушение линий электроснабжения, сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области. Также следует воздержаться от работ на улице, особенно на высоте. В случае, если человек уже находится на открытой местности, ему следует выбирать маршрут подальше от строений из-за возможного падения кровельных материалов с балконов и крыш. Напомним, ранее синоптики продлили предупреждение о четвертой степени пожарной опасности в Свердловской области. Предупреждение о высокой пожарной опасности продлено в Свердловской области

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