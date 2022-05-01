Нижнетагильскому лесничеству придется убрать свалки на полмиллиона на Исинском тракте

Нижнетагильскому лесничеству придется убрать свалки на полмиллиона на Исинском тракте
Нижнетагильскому лесничеству придется убрать свалки на полмиллиона на Исинском тракте
Сегодня, 15:36Здоровье и экологияФото: TagilCity.ru
Лесничество Нижнего Тагила будет убирать несанкционированные свалки на Исинском тракте в двух местах. К такому выводу пришел Ленинский райсуд по итогам слушания иска природоохранного прокурора Александра Мягкова. Сумма ущерба составляет почти полмиллиона рублей.

Согласно материалам дела, на Исинском тракте под Нижним Тагилом была обнаружена несанкционированную свалку вдоль автомобильной дороги, ведущей в сторону воинской части. Сумма ущерба, по подсчетам природоохранной прокуратуры, в данном случае составила почти 15,5 тысячи рублей. Аналогичная помойка вдоль дороги возле садового товарищества была оценена ведомством в 421,5 тысячи рублей. Обе свалки располагаются на территории Нижнетагильского лесничества.

Несанкционированные свалка отходов располагаются на землях лесного фонда Российской Федерации, обслуживаемых ГКУ СО «Нижне-Тагильское лесничество», не обременённых правами аренды. На момент рассмотрения дела вышеуказанные свалки не ликвидированы, что сторонами не оспаривалось, сообщили в суде.

Обеспечение принятие мер санитарной безопасности в лесах, в том числе ликвидации несанкционированных свалок, является по учредительным документам прямой обязанностью лесничества. На момент проверки лица, которые осуществляют складирование отходов в указанных местах, не были выявлены.

Поскольку лица, виновные в несанкционированном размещении отходов производства и потребления в лесах не выявлены, с учетом приведенных выше положений действующего законодательства обязанность по ликвидации несанкционированных свалок, расположенных на землях лесного фонда должна быть возложена на ГКУ СО «Нижне-Тагильское лесничество» и Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, добавили в суде.

С учетом погодных и природных условий лесничество будет обязано ликвидировать свалки до 15 августа 2022 года.

Решение в законную силу не вступило, у сторон есть время до 18 мая его обжаловать.

Сюжеты:
ЭксклюзивЭкологияНижний Тагил
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