Нижнетагильскому лесничеству придется убрать свалки на полмиллиона на Исинском тракте

Согласно материалам дела, на Исинском тракте под Нижним Тагилом была обнаружена несанкционированную свалку вдоль автомобильной дороги, ведущей в сторону воинской части. Сумма ущерба, по подсчетам природоохранной прокуратуры, в данном случае составила почти 15,5 тысячи рублей. Аналогичная помойка вдоль дороги возле садового товарищества была оценена ведомством в 421,5 тысячи рублей. Обе свалки располагаются на территории Нижнетагильского лесничества.
Несанкционированные свалка отходов располагаются на землях лесного фонда Российской Федерации, обслуживаемых ГКУ СО «Нижне-Тагильское лесничество», не обременённых правами аренды. На момент рассмотрения дела вышеуказанные свалки не ликвидированы, что сторонами не оспаривалось, сообщили в суде.
Обеспечение принятие мер санитарной безопасности в лесах, в том числе ликвидации несанкционированных свалок, является по учредительным документам прямой обязанностью лесничества. На момент проверки лица, которые осуществляют складирование отходов в указанных местах, не были выявлены.
Поскольку лица, виновные в несанкционированном размещении отходов производства и потребления в лесах не выявлены, с учетом приведенных выше положений действующего законодательства обязанность по ликвидации несанкционированных свалок, расположенных на землях лесного фонда должна быть возложена на ГКУ СО «Нижне-Тагильское лесничество» и Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, добавили в суде.
С учетом погодных и природных условий лесничество будет обязано ликвидировать свалки до 15 августа 2022 года.
Решение в законную силу не вступило, у сторон есть время до 18 мая его обжаловать.