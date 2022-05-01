Смог накрыл Екатеринбург в первый день мая

В региональном гидрометцентре дымку назвали нормальным явлением и пообещали, что через несколько часов ее уже не будет. Специалисты Роспотребнадзора рассказали о проведении исследований и посоветовали екатеринбуржцам не открывать окна и не совершать долгих прогулок.