Смог накрыл Екатеринбург в первый день мая

Утром 1 мая жители Екатеринбурга пожаловались на запах гари и смог. По данным пресс-службы МЧС Свердловской области, пожаров вблизи города не наблюдается.
В региональном гидрометцентре дымку назвали нормальным явлением и пообещали, что через несколько часов ее уже не будет. Специалисты Роспотребнадзора рассказали о проведении исследований и посоветовали екатеринбуржцам не открывать окна и не совершать долгих прогулок.
Также жителей города попросили отказаться от сжигания травы и мусора, напомнив, что в соседней Курганской области из-за большого числа пожаров уже действует режим ЧС. Чтобы избежать распространения возгораний, ранее в Свердловской области ввели противопожарный режим.