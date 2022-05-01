В МЧС рассказали о причинах таинственного смога в Екатеринбурге

По данным свердловского управления МЧС, причиной утреннего смога в Екатеринбурге являются пожары в Курганской области. Спасатели дали жителям города рекомендации по защите от вредных веществ в воздухе.
Екатеринбуржцам стоит закрывать окна. Открытые окна рекомендуется завешивать мокрой тонкой тканью. Если есть очистители и увлажнители воздуха, необходимо использовать их или чаще делать влажную уборку.
Специалисты Роспотребнадзора Свердловской области рекомендуют жителям Екатеринбурга не находиться долгое время на улице, ограничить употребление алкоголя, меньше курить, пить больше воды, включить в рацион фрукты и овощи, а также чаще промывать глаза и использовать маски. В случае появления недомогания нужно сразу обратиться к врачу.