В МЧС рассказали о причинах таинственного смога в Екатеринбурге

Специалисты Роспотребнадзора Свердловской области рекомендуют жителям Екатеринбурга не находиться долгое время на улице, ограничить употребление алкоголя, меньше курить, пить больше воды, включить в рацион фрукты и овощи, а также чаще промывать глаза и использовать маски. В случае появления недомогания нужно сразу обратиться к врачу.