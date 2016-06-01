25 тысяч упаковок препаратов для укрепления мужской потенции изъял из аптек Роспотребнадзор
1 июня 2016, 19:55Здоровье и экологияДенис Таратонов
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Роспотребнадзор изъял из аптек около 25 тысяч упаковок биодобавок, которые по уверению производителей служат для укрепления мужской потенции.
Некоторое время назад специалисты обнаружили в БАДах «Сеалекс Форте» и «Али Капс» запрещенное вещество тадалафил. Эти препараты лишились лицензии, но часть аптек продолжили им торговать. Сотрудники Роспотребнадзора сумели выявить торговые точки, торгующие этими препаратами, сообщили Ria.ru.
В ходе специального мероприятия БАДы были изъяты. Сообщается о порядка 14,5 тысячах изъятых упаковок «Али Капс» и 10,3 тысячах упаковок «Сеалекс Форте».
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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