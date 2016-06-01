25 тысяч упаковок препаратов для укрепления мужской потенции изъял из аптек Роспотребнадзор

Некоторое время назад специалисты обнаружили в БАДах «Сеалекс Форте» и «Али Капс» запрещенное вещество тадалафил. Эти препараты лишились лицензии, но часть аптек продолжили им торговать. Сотрудники Роспотребнадзора сумели выявить торговые точки, торгующие этими препаратами, сообщили Ria.ru.